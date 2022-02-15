Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%

Северная столица достигла стопроцентного коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

При расчетах Смольный пользуется как данными о переболевших, так и цифрами по прививкам. Завершили цикл вакцинации более 2,9 миллионов человек, многие ревакцинировались.

Петербург пока занимает вторую строчку по уровню заболеваемости COVID-19. На 15 февраля в городе был выявлен 7091 случай коронавирусной инфекции. Но еще на прошлой неделе ежедневно диагноз COVID-19 получали более 20 тысяч новых заболевших каждые сутки.

В конце прошлой недели городские власти впервые отметили позитивную динамику - общее число петербуржцев, сидящих на больницах, начало сокращаться. Очереди в поликлиники стали меньше. Тогда в Смольном заявили, что пик пятой волны пройден.

15 февраля в городе впервые с начала пятой волны коронавируса анонсировали смягчение коронавирусных ограничений. В частности, с 21 февраля в общественные места будут пускать не только по QR-кодам о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании, но и по сертификату, подтверждающему антитела к коронавирусу.