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15.02.2022 12:47

Технологии будущего в ГУАП

Современные лаборатории - неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов в многопрофильном техническом вузе, ведь в них студенты могут на практике отрабатывать полученные знания и моделировать реальные производственные процессы. Пять таких лабораторий открыли в Государственном университете аэрокосмического приборостроения за один семестр.
Фото: Пресс-служба ГУАП Фото: Пресс-служба ГУАП
Фото: Пресс-служба ГУАП

От VR-технологий до мобильных приложений

Лаборатория разработки виртуальной и дополненной реальности открылась в ГУАП одной из первых. Там студенты могут пользоваться современным оборудованием в области VR-технологий и пробовать свои силы в графическом дизайне и 3D-моделировании. Техническое оснащение лаборатории помогает улучшить качество образования и позволяет ребятам покорять новые вершины как на различных чемпионатах движения WorldSkills, так и на соревнованиях, направленных на развитие искусственного интеллекта.

Фото: Предоставлено пресс-службой СПбГТИ(ТУ)
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Новое оборудование лаборатории включает персональные компьютеры с периферией, новый сервер, современное аппаратное и программное обеспечение, а также комплекты устройств виртуальной и смешанной реальности. Все это расширяет спектр профильных дисциплин и позволяет студентам ГУАП углубленно заниматься 3D-моделированием и визуализацией в таких популярных пакетах, как 3ds Max и Blende, разрабатывать интерактивные приложения на движках Unity и Unreal с подключением сложных пользовательских интерфейсов, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности.

Кроме того, в университете развивается направление по разработке мобильных приложений. По новому стандарту для среднего профессионального образования такой курс входит в учебную программу специальности "Информационные системы и программирование". Поэтому назрела необходимость создания Лаборатории разработки мобильных приложений.

Новое подразделение оснастили современным аппаратным и программным обеспечением, которое включает порядка 30 единиц техники. Это мощные компьютеры и планшеты, а также высокопроизводительные серверы. С помощью такого оборудования студенты могут не только разрабатывать, но и тестировать приложения для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.

Роботы и своя обучающая фабрика

Одно из востребованных среди абитуриентов направлений - робототехника. И теперь студенты ГУАП могут научиться работать в том числе с промышленными роботами в Лаборатории промышленной робототехники. В ней можно программировать роботов, контролировать процесс сварки, паллетирования (перемещение объектов с одной линии на другую) и фрезеровки, а также создавать цифровые двойники реального производственного процесса. Функционирует новое учебное подразделение вуза на базе Инженерной школы ГУАП.

Фото: Пресс-служба ГУАП

В составе оборудования лаборатории - два робота серии KUKA КР-10 и один робот KUKA КР-8. Они могут выполнять три типа промышленной работы, которая реально используется на производстве, - сварку, паллетирование и фрезеровку (обработку деталей из различных материалов). В лаборатории студенты научатся программировать роботов, записывать простые движения в точках координат, использовать функции движения, которые применяются на всех промышленных роботах.

Еще одно новое научное подразделение - Лаборатория мехатроники, где студенты на практике отрабатывают навыки по сборке и монтажу мехатронных систем, проектируют промышленные сети, моделируют разнообразные производственные процессы: программируют промышленные контроллеры, настраивают электронные компоненты. Для них доступно оборудование таких фирм, как PHOENIX CONTACT, Hirschmann, FESTO, Simens. Это передовые производители в области мехатронных модулей движения, пневматических компонентов, различных видов датчиков, промышленных контроллеров.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ
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А в новой Лаборатории инженерии космических систем реализуется формат обучающей фабрики с полным циклом разработки макета малого космического аппарата от проектирования 3D-модели до функциональных испытаний собранного макета спутника. Здесь студенты создают 3D-модели спутника и его корпуса с необходимыми техническими требованиями, разрабатывают и собирают электронные устройства, выполняют трассировку плат, пайку, осуществляют сборку функционального макета. Затем проводят полунатурные испытания с инженерными расчетами и имитационным моделированием малого космического аппарата (МКА), программируют бортовой компьютер спутника.

Все эти лаборатории активно участвуют в учебном процессе, благодаря чему будущие выпускники получают реальный опыт работы с оборудованием, которое используется в промышленности. Они смогут применить эти навыки сразу после окончания вуза, что позволит сократить процесс адаптации молодых специалистов на предприятиях в реальной производственной среде.

https://new.guap.ru/

https://vk.com/guap_ru

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