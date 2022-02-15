Экс вице-премьеру Крыма Серову на три месяца продлили арест

В Ростове-на-Дону суд Ленинского района на три месяца продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в покушении на мошенничество.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов региона, бывший вице-премьер правительства Республики Крым будет находиться под стражей до 17 мая.

Напомним, что Владимир Серов был, находившийся в розыске с апреля 2019 года, был задержан в декабре прошлого года в Краснодарском крае. Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в совершении преступлений по статье 159 УК "Мошенничество" и статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Напомним, что Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года, а до этого он руководил администрацией города Судак.