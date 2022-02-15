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15.02.2022 10:52
Рубрика: Власть

Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку "противника"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

На учениях в Черном море корабли Черноморского флота выполнили поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, моряки также провели учебный артиллерийский бой, обеспечили противовоздушную оборону отряда кораблей, отработали оборону побережья Крымского полуострова, пунктов базирования флота и морских коммуникаций.

В рамках учений морская авиация выполнила поиск и уничтожение отряда десантных кораблей условного противника, обнаруженный в море беспилотниками "Форпост" и "Орлан" во время разведки. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 нанесли бомбовый удар по морским целям.

Как отметили на флоте, тренировки корабельных сил, морской авиации и береговых войск проходят в преддверии крупного военно-морского учения, которое пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Сейчас к выполнению тренировочных задач в Черном море привлечены более 30 кораблей нескольких флотов России, среди них фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, противолодочные корабли, большие десантные корабли.

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