Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку "противника"

На учениях в Черном море корабли Черноморского флота выполнили поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, моряки также провели учебный артиллерийский бой, обеспечили противовоздушную оборону отряда кораблей, отработали оборону побережья Крымского полуострова, пунктов базирования флота и морских коммуникаций.

В рамках учений морская авиация выполнила поиск и уничтожение отряда десантных кораблей условного противника, обнаруженный в море беспилотниками "Форпост" и "Орлан" во время разведки. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 нанесли бомбовый удар по морским целям.

Как отметили на флоте, тренировки корабельных сил, морской авиации и береговых войск проходят в преддверии крупного военно-морского учения, которое пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Сейчас к выполнению тренировочных задач в Черном море привлечены более 30 кораблей нескольких флотов России, среди них фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, противолодочные корабли, большие десантные корабли.