Новости

Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет 17:47
В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора" 17:43
На российский рынок вернулась бразильская свинина 17:24
Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий 17:21
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке 17:19
На востоке Москвы прорыв трубы привел к остановке движения транспорта 17:13
Столтенберг: В НАТО с оптимизмом смотрят на шаги России 17:02
Немецкий депутат Бауманн: Крым принадлежит России 16:52
Дети-инвалиды смогут лежать в больнице с родителем 16:52
В Сирию на учения ВМФ РФ перебросили самолеты Ту22М3 и МиГ- 31К 16:28
Врач-реабилитолог Юлия Пантелеева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами 16:26
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины 16:25
Право разминирования хотят законодательно закрепить за МЧС и Росгвардией 16:20
В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список" 16:11
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07
ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк 16:02
Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым" 15:48
Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована 15:35
Вильфанд: Весна придет в Москву не скоро 15:35
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 15:34
МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу 15:27
В Москве подросток умер на уроке в колледже 15:19
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 17:21
Рубрика: Власть

Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: предоставлено Минобороны РФ Фото: предоставлено Минобороны РФ
Фото: предоставлено Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России возводят в черноморской бухте Капсель вблизи крымского города Судак Университет креативных индустрий. Строительство этого круглогодичного образовательного центра является ключевым проектом экосистемы "Таврида.АРТ".

Фото: Сергей Куксин
Тимур Иванов рассказал, что возводят 30 тысяч военных строителей

Во вторник, 15 февраля, ход выполнения работ на строительной площадке проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. "Наши специалисты реализуют в Крыму очередной уникальный проект. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком и развернуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года", - сообщил замминистра.

Работы на объекте идут полным ходом. Военные строители уже приступили к бетонированию монолитных конструкций второго этажа административно-бытового здания. В первом жилом корпусе будущего университета они обрезают сваи под уровень фундамента, во втором и третьем делают гидроизоляцию. Завершается армирование фундаментных плит в столовой и прачечной, а также монтаж оригинальных полукруглых подпорных стенок парковки. На месте будущего променада создается насыпь. Всего на строительной площадке трудятся более 350 человек, задействовано 47 единиц техники.

Крым является регионом с высокой сейсмической активностью. Специалисты Минобороны учли эту особенность при проектировании сооружений. Так, под всеми зданиями будут не только бетонные стержни, но и усиленный многослойный фундамент. Поскольку участок застройки расположен на резко пересеченной местности с просадочным грунтом, для его укрепления в почву погрузят более 3,2 тысячи свай длиной от 7 до 15 метров. Общая площадь зданий Университета креативных индустрий в Крыму превысит 42 тысячи квадратных метров.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

"Все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями. Руководствуясь рекомендациями, разработанным Росприроднадзором, наши специалисты на время пересадили деревья фисташки туполистной, каперсы, астрагала, ковыля Лессинга, которые по завершении строительства будут возвращены на прежнее место", - рассказал руководитель проекта Военно-строительной компании Евгений Кузьмин.

В Минобороны РФ сообщили, что университет войдет в систему образовательных проектов Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и по плану должен начать работу в 2023 году. Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, где одновременно смогут заниматься более 1,5 тысяч человек.

Минобороны восстановит гражданский аэропорт в Забайкалье

В зданиях предусмотрены концертный зал на 400 мест, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников, литераторов и дизайнеров.

Планируется также построить пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей университета. А еще - зону питания, многофункциональную входную группу с медпунктом и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий составит более 42 тысяч кв. метров.

"Будущий Университет креативных индустрий станет ядром экосистемы "Таврида.АРТ". Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ. Это действительно масштабный проект", - сказал руководитель экосистемы проектов "Таврида.АРТ" Сергей Першин.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство Росмолодежь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков