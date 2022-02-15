Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России возводят в черноморской бухте Капсель вблизи крымского города Судак Университет креативных индустрий. Строительство этого круглогодичного образовательного центра является ключевым проектом экосистемы "Таврида.АРТ".

Во вторник, 15 февраля, ход выполнения работ на строительной площадке проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. "Наши специалисты реализуют в Крыму очередной уникальный проект. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком и развернуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года", - сообщил замминистра.

Работы на объекте идут полным ходом. Военные строители уже приступили к бетонированию монолитных конструкций второго этажа административно-бытового здания. В первом жилом корпусе будущего университета они обрезают сваи под уровень фундамента, во втором и третьем делают гидроизоляцию. Завершается армирование фундаментных плит в столовой и прачечной, а также монтаж оригинальных полукруглых подпорных стенок парковки. На месте будущего променада создается насыпь. Всего на строительной площадке трудятся более 350 человек, задействовано 47 единиц техники.

Крым является регионом с высокой сейсмической активностью. Специалисты Минобороны учли эту особенность при проектировании сооружений. Так, под всеми зданиями будут не только бетонные стержни, но и усиленный многослойный фундамент. Поскольку участок застройки расположен на резко пересеченной местности с просадочным грунтом, для его укрепления в почву погрузят более 3,2 тысячи свай длиной от 7 до 15 метров. Общая площадь зданий Университета креативных индустрий в Крыму превысит 42 тысячи квадратных метров.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

"Все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями. Руководствуясь рекомендациями, разработанным Росприроднадзором, наши специалисты на время пересадили деревья фисташки туполистной, каперсы, астрагала, ковыля Лессинга, которые по завершении строительства будут возвращены на прежнее место", - рассказал руководитель проекта Военно-строительной компании Евгений Кузьмин.

В Минобороны РФ сообщили, что университет войдет в систему образовательных проектов Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и по плану должен начать работу в 2023 году. Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, где одновременно смогут заниматься более 1,5 тысяч человек.

В зданиях предусмотрены концертный зал на 400 мест, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников, литераторов и дизайнеров.

Планируется также построить пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей университета. А еще - зону питания, многофункциональную входную группу с медпунктом и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий составит более 42 тысяч кв. метров.

"Будущий Университет креативных индустрий станет ядром экосистемы "Таврида.АРТ". Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ. Это действительно масштабный проект", - сказал руководитель экосистемы проектов "Таврида.АРТ" Сергей Першин.