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06.12.2021 11:53
Рубрика: Общество

Под Судаком начали строить "Университет креативных индустрий"

Текст: Мария Орлова (Симферополь)
Круглогодичный образовательный центр для молодых профессионалов творческих специальностей, а также управленцев и лидеров НКО создается в бухте Капсель под Судаком. Центр должен заработать в 2023 году. Он станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида" и войдет в систему образовательных проектов Росмолодежи.
Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида" Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Генподрядчик строительства "Университета креативных индустрий" - Публично-правовая Военно-строительная компания Минобороны России (ВСК) - в конце ноября нынешнего года - получила разрешение на строительство первой очереди образовательного центра.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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Согласно документам первыми в бухте Капсель будут построены три большие творческие лаборатории, где смогут одновременно заниматься более 1500 человек. В зданиях разместятся концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для fashion-показов, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров. Также запроектированы репетиционные залы для музыкантов и актеров, залы хореографии, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других креативных индустрий.

К открытию университета в 2023 году планируется построить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, зону общественного питания, многофункциональную входную группу с медпунктом, точками питания и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий - более 42 тысяч квадратных метров.

Университет будет предлагать учебные программы дополнительного образования для профессионалов из разных сфер.

- Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий, - отметил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин. - Это будет возможно благодаря использованию новых форматов просвещения, где образовательная программа граничит с творчеством и шоу, а итогом такого обучения будут конкретные проекты - выставки, постановки, разработки, показы. Объединение разных аудиторий в стенах университета даст нам возможность формировать разнопрофильные команды под конкретные задачи.

Все здания будущего образовательного центра органично впишут в природный ландшафт. Постройки должны быть объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов так, чтобы с любой точки пешеходного настила учащимся и гостям было видно море.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
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В архитектурную концепцию освоения прибрежной территории бухты заложена идея "Древа Культуры". Его можно будет увидеть, взглянув на территорию университета с высоты: надземные пешеходные мосты будут напоминать ствол и ветви дерева, а здания - листья.

"Университет креативных индустрий" в Крыму создается в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" на условиях софинансирования.

- Работа над этим крупным и важным проектом объединила усилия Росмолодежи и Министерства обороны, военных строителей, - сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. - Генподрядчик выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель - завершить первый этап строительных работ и открыть университет в запланированный срок - в 2023 году.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Справка "РГ"

ВСК имеет большой опыт создания крупных объектов и комплексного развития территорий. В числе построенных крупных объектов гражданского назначения - мультимедийный музей "Россия - Моя история" в Твери, крупнейший в России центр скалолазания в Москве. В Крыму компания провела комплексную реконструкцию Балаклавского подземного музейного комплекса и начинает строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" рядом с одноименным археологическим заповедником.

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