Малообеспеченным уральцам помогут бесплатно стерилизовать питомцев

В Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета будут бесплатно стерилизовать домашних питомцев. На помощь могут рассчитывать малообеспеченные граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Для операции нужно подтвердить свое положение удостоверением или любым документом о низком доходе.

Как сообщили в пресс-службе УрГАУ, операции будут проводить до февраля 2023 года. Всего запланировано 240 вмешательств, также зоозащитники запланировали серию вебинаров, которые должны развенчать мифы о содержании питомцев. По словам организаторов, количество бездомных животных увеличивается как раз из-за низкой осведомленности людей о стерилизации братьев меньших.

На операции потратят 2,8 миллиона рублей. Центр реабилитации животных выиграл президентский грант на 1,7 миллиона рублей. Остальную сумму вложит сам Центр.

Как рассказала руководитель организации Елена Скорынина, в период гормонального всплеска, вызванного естественным желанием размножаться, животные могут проявлять агрессию, метить территорию, издавать громкие гортанные звуки. А такое поведение своих любимцев выдерживают далеко не все. Так животные оказываются на улице, сбиваются в бесконтрольные стаи и активно продолжают плодиться. По словам эксперта, одна кошка за год жизни может принести приплод до 12 особей. Даже если половина из них самки, то уже через 5 месяцев они также способны дать потомство. По гипотезе зоозащитников, решить эту проблему можно стерилизацией.

Центр реабилитации животных создали в 2012 году. За это время студенты и сотрудники университета вылечили более трех тысяч бездомных зверей, занимались социализацией и пристроем четвероногих сирот.

Напомним, недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал отловить всех бродячих собак, распределить по приютам и стерилизовать. В соцсетях такое поручение поддержали не все. По мнению пользователей, бездомных псов на улице быть не должно, но не из-за отлова, а из-за появления ответственности для хозяев, которые выбрасывают на улицу питомца.