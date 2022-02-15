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15.02.2022 15:59

На Урале прокуратура потребовала улучшить условия сдачи экзаменов на права

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 35(8683)
Прокуратура Свердловской области внесла в ГУВД представление: привести места оказания госуслуги курсантам автошкол в соответствие с установленными требованиями. Кроме того, в полицейском главке изменили формулировку указания того, где можно принимать экзамены: теперь допускается использовать и закрытые площадки.
В Екатеринбурге курсанты автошкол тренируются и сдают экзамен на дорогах в районе с плотной жилой застройкой. Фото: Татьяна Андреева/РГ В Екатеринбурге курсанты автошкол тренируются и сдают экзамен на дорогах в районе с плотной жилой застройкой. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге курсанты автошкол тренируются и сдают экзамен на дорогах в районе с плотной жилой застройкой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Об этом стало известно из официального ответа надзорного ведомства общественнику Евгению Харину. Он обратился в редакцию два месяца назад, когда в "РГ-Неделя" вышла статья "Учебный коллапс" по жалобам екатеринбуржцев, чьи дворы превратились в тренировочную базу. Как оказалось, у самих автошкол тоже накопились вопросы к условиям сдачи экзаменов на категорию "В". В частности, курсантам приходится ждать выезда на маршрут зимой прямо в машинах, хотя среди них есть и инвалиды, рассказал "РГ" президент Уральской ассоциации автошкол Георгий Коваленко.

Фото: РИА Новости
МВД изменит сам подход к билетам теоретического экзамена на права

Мы побывали на парковке возле областного управления ГИБДД на улице Чкалова, 1 в середине дня. Экзамены начались в 9.00, а в 14.00 на площадке стояло еще 16 учебных машин. Какие-то из них были пусты, в других сидели курсанты, уткнувшись в телефоны. Двигатели работали - все-таки минус 14 на улице. Ждать приходится от двух до пяти часов, делятся инструкторы, без горячей еды, питья и туалета: в ближайший торговый центр перестали пускать, в здание ГИБДД можно попасть только для сдачи теории или оформления удостоверения - антиковидные меры.

Неудобства испытывают не только курсанты со всего города, но и жители Юго-Западного микрорайона, ставшего главным экзаменационным маршрутом для легковушек.

- Мы и сами не понимаем, почему, кроме фактора близости к МРЭО, - удивляется директор автошколы Андрей. - В новом административном регламенте МВД сказано: проверка навыков возможна на дорогах с малоинтенсивным движением, тупиковых, преимущественно за пределами жилой застройки. Юго-Запад в это никак не вписывается.

В Госавтоинспекции "РГ" пояснили: в здании на Чкалова, 1 есть все необходимое, чтобы скрасить ожидание. Участки дорог с малоинтенсивным движением - не обязательное требование для всего экзаменационного маршрута, только для проверки определенных маневров: параллельной парковки, остановки на подъеме и т. п. И на Юго-Западе они есть. Что касается учебной езды, то она не входит в сферу контроля ГИБДД. Регулируется правилами дорожного движения в РФ и разрешена везде, где официально не запрещена. Между тем, по данным "РГ", ни в Челябинске, ни в Тюмени никаких проблем с экзаменами по новым правилам не возникло. У соседей маршруты стартуют от автодромов в разных районах города, курсанты ждут своей очереди в комфортных условиях.

Что же делать жителям Юго-Запада, замученным колоннами "ушек"? Писать жалобы в администрацию города, советуют автоэксперты. Именно она по закону вправе установить перечень улиц, где учебная езда запрещена, обеспечив тем самым горожанам покой.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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