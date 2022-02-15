В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве водителя автобуса

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Курганской области, который в 2020 году застрелил водителя маршрутного микроавтобуса на Эльмаше.

Напомним, убийство было совершено в декабре. Обвиняемый подошел к припаркованному Ford Transit и выстрелил шоферу в голову из переделанного пистолета. Пострадавший скончался на следующий день в больнице, у него осталась семья.

По информации прокуратуры, фигурант тщательно планировал преступление: нашел оружие и боеприпасы, из Курганской области в Екатеринбург добирался на разном транспорте и платил за проезд наличкой. После стрельбы он переоделся, спрятал оружие. Взяли злоумышленника у него дома в Далматово. "Он очень удивился, что на его след вышли. Спокойно ходил на работу, - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Причиной убийства стала личная неприязнь: якобы убитый водитель в кругу общих знакомых оскорбительно высказался в адрес обвиняемого.

"Подсудимого приговорили к 12 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима", - резюмировали в Следственном комитете.