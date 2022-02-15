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15.02.2022 19:57
Рубрика: Digital

Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно

Текст: Олег Капранов
Компания "Яндекс", заявившая о том, что не будет устанавливать счетчики, разработанные компанией Mediascope, для независимого измерения интернет-аудитории в соответствии с требованиями законодательства, имеет на это право. Об этом сообщили "РГ" в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что предложенная "Яндексом" схема взаимодействия полностью соответствует требованиям закона № 266-ФЗ, по которому владелец ресурса должен установить соответствующий счетчик на своем сайте или передавать необходимые данные уполномоченной организации самостоятельно.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
"Яндекс" отказался устанавливать счетчики Mediascope

"Уполномоченная организация (в данном случае - Mediascope) будет проводить аудит полноты, достоверности и актуальности предоставляемых ей данных информационными ресурсами. А также ежегодно предоставлять ведомству отчет об измерении объема аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном интернет-сайте", - заявили в ведомстве. Ранее в "Яндексе" заявили, что будут самостоятельно передавать информацию в единый измеритель. В компании убеждены, что такое решение позволит соблюсти как интересы регулятора, так и интересы пользователей и партнеров поисковика. "Мы не будем ставить счетчики измерителя на наши ресурсы. Мы планируем передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок. Такая схема позволяет соблюсти баланс между защитой данных, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований", - отметили в "Яндексе".

Mediascope была выбран Роскомнадзором в качестве единого измерителя посещаемости интернет-ресурсов для обеспечения большей прозрачности и достоверности показателей объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Измеряться будут только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. На сегодняшний день в реестр включено 79 ресурсов.

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