Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам

Сбербанк в ближайшее время намерен повысить ставки по кредитам и депозитам. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф, сообщает "Интерфакс".

По словам Грефа, соответствующее решение "Сбербанк" примет в течение ближайшей недели.

"Безусловно, поднятие ключевой ставки на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", - заявил Греф.

Банк России повысил ключевую ставку 13 февраля: она увеличилась сразу на один процентный пункт и теперь составляет 9,5% годовых.