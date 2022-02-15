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15 февраля 2022 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 15 февраля 2022 года № 109 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.1.22, пункте 2.1.30, абзацах третьем и пятом пункта 2-37 и абзаце двадцать первом пункта 2-50 постановления слова "с 23.00 до 06.00" заменить словами "с 02.00 до 06.00".

1.2. Пункт 2-1 постановления после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.3. В абзаце тринадцатом пункта 2-1 постановления слово "состояния" исключить, слово "двенадцатом" заменить словом "тринадцатом".

1.4. Пункт 2-5.9 постановления после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.5. Пункт 2-5.10 постановления после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.6. В абзаце двенадцатом пункта 2-5.10 постановления слово "одиннадцатого" заменить словом "двенадцатого".

1.7. Пункт 2-5.12 постановления после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.8. Пункт 2-5.13 постановления после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.9. Пункт 2-5.15 постановления после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.10. Пункт 2-5.23 постановления после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.11. Пункт 2-5.29 постановления после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.12. Пункт 2-5.33 постановления после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.13. Пункт 2-42 постановления после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

1.14. Пункт 2-50 постановления после абзаца одиннадцатого и шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции".

2. Постановление вступает в силу с 21.02.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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