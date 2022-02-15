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15.02.2022 10:38
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал уральца, признавшегося в убийстве супруги

Текст: Екатерина Призова

Верхнепышминский городской суд арестовал на два месяца пенсионера из Среднеуральска, который в минувшие выходные убил супругу. "Он заключен под стражу до 13 апреля. Вину он признал", сообщили ТАСС в суде.

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Напомним, 13 февраля в 13.12 местный житель сообщил в полицию, что его знакомый застрелил свою жену. Личный состав ОВД подняли по тревоге, микрорайон оцепили. "С подозреваемым два часа вели переговоры, чтобы он добровольно сдался. После этого мужчину удалось задержать, он не сопротивлялся", - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых

Осмотр жилища показал: пенсионер сделал два выстрела (один - в супругу, второй - в предмет мебели). Тело погибшей он накрыл одеялом. По информации правоохранительных органов, долгое время женщина тяжело болела, и мужчина не раз жаловался знакомым, что устал. Следственный комитет в качестве главной версии рассматривает бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. "Фигуранта отправят на психиатрическую экспертизу", - уточнил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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