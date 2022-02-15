Туроператоры снова предложили туры в Англию и Норвегию

Экскурсионные туры в Европу снова стали доступны российским туристам. Первыми открылись Великобритания и Норвегия, туроператоры уже открыли бронирования на весну.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), предлагаются индивидуальные и групповые туры в Лондон, по дворцам Англии, образовательные туры. Индивидуальный недельный тур на двоих в Лондон с прямым перелетом из Москвы в начале марта с проживанием в отеле "три звезды" можно забронировать от тысячи евро, то есть примерно за 86 тысяч рублей. Групповой недельный тур в Лондон на майские праздники можно забронировать от 61 тысячи рублей на двоих без стоимости перелета.

Великобритания выдает визы, причем спрос на них довольно высокий. Потому представители британской стороны советуют планировать поездки заранее. Подать заявление на визу можно за три месяца до поездки.

По оценкам туроператоров, Великобритания будет востребована у тех туристов, которые желают отправиться в экскурсионный тур во Францию, Италию или Германию, но пока не могут из-за ограничений.

Другое доступное направление - Норвегия - и круизы по фьордам также уже доступны для бронирования. С 12 февраля в Норвегии отменили все ограничения как внутри страны, так и на границах.

По акции раннего бронирования тур по фьордам на шесть дней на человека при двухместном размещении можно купить за 68 тыс. рублей без перелета. Тур на восемь дней по норвежским фьордам обойдется от 113,6 тыс. рублей на двоих без перелета.

Для бронирований доступны также комплексные туры, включающие путешествие по фьордам и посещение Копенгагена на восемь дней от 135 тысяч рублей на двоих без перелета.

По оценкам туроператоров, летом спрос на Норвегию на российском рынке может приблизиться к допандемийным показателям. По крайней мере, будут востребованы индивидуальные туры.

Для въезда в Норвегию нужна действующая мультивиза, выданная одной из стран Шенгенской зоны. Также можно получить норвежскую шенгенскую краткосрочную визу в визовом центре.

Летом европейские направления будут конкурировать с теми странами, где сохраняются ограничения, например с Таиландом. Россиянам нужно сдавать несколько тестов и проходить карантин за свой счет. Однако распространяемая СМИ информация о том, что туроператоры якобы не рекомендуют приобретать туры в Таиланд, не соответствует действительности, отметили в АТОР.