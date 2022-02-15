В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список"

Распространяемая СМИ информация о том, что туроператоры якобы внесли Таиланд в "черный список" и не рекомендуют приобретать туда туры, не соответствует действительности, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Не подтвердили "РГ" эту информацию также несколько туроператоров.

"Ассоциация туроператоров официально опровергает подобные заявления, вынесенные в заголовок материалов ряда изданий. Они не соответствуют действительности и основаны на элементарном незнании реалий и терминологии туристического рынка авторами таких "хайповых" заголовков", - сообщили в АТОР.

Ассоциация не выпускала каких-либо рекомендаций или предупреждений в адрес туристов о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд, подчеркнули в АТОР. Там также отметили, что не знают ни об одном туроператоре, который не рекомендовал бы туристам покупать, а турагентам - продавать туры по этому направлению.

Несколько туроператоров, опрошенных "РГ", также заявили, что не считают Таиланд опасным направлением и не давали туристам рекомендаций воздержаться от поездок туда. При этом представители туроператоров пожелали остаться неизвестными, чтобы не ассоциироваться с подобной информацией.

В АТОР пояснили, что Таиланд при существующем объеме авиаперевозок пока не стал по-настоящему массовым направлением. Это связано среди прочих причин с достаточно жестким режимом въезда в страну. Россиянам нужно сдавать большое количество тестов. Власти страны не решили вопрос оплаты отельного карантина всем получившим положительный тест. Местная страховка не покрывает карантин бессимптомных или легких больных, а распространяется только на тяжелобольных. Это создает проблемы для туристов.