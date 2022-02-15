Новости

Право разминирования хотят законодательно закрепить за МЧС и Росгвардией 16:20
В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список" 16:11
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07
ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк 16:02
Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым" 15:48
Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована 15:35
Вильфанд: Весна придет в Москву не скоро 15:35
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 15:34
МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу 15:27
В Москве подросток умер на уроке в колледже 15:19
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах 15:15
Эксперт Сергей Липовой: Россия не отыгрывает в своих учениях захватнические сценарии 15:14
В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса 14:57
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам 14:29
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием 20 кораблей и судов 14:28
Российские муфтии пожелали фигуристке Камиле Валиевой, чтобы справедливость восторжествовала 14:27
Прыгнувший в метро за наушниками на рельсы пассажир получил 5 суток ареста 14:22
Утверждены новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов 14:06
"Сбер" создаст холдинг для развития проектов в области электронной коммерции 14:05
В Беларуси все готово к проведению референдума 27 февраля 14:02
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 14:00
Воспитательница детского сада украла у детей золотые изделия 13:57
Песков заявил об истерике Запада 13:52
23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 16:11
Рубрика: Экономика

В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список"

Текст: Евгений Гайва

Распространяемая СМИ информация о том, что туроператоры якобы внесли Таиланд в "черный список" и не рекомендуют приобретать туда туры, не соответствует действительности, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Не подтвердили "РГ" эту информацию также несколько туроператоров.

Фото: Getty Images
Еще одна популярная провинция в Таиланде откроется для туристов

"Ассоциация туроператоров официально опровергает подобные заявления, вынесенные в заголовок материалов ряда изданий. Они не соответствуют действительности и основаны на элементарном незнании реалий и терминологии туристического рынка авторами таких "хайповых" заголовков", - сообщили в АТОР.

Ассоциация не выпускала каких-либо рекомендаций или предупреждений в адрес туристов о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд, подчеркнули в АТОР. Там также отметили, что не знают ни об одном туроператоре, который не рекомендовал бы туристам покупать, а турагентам - продавать туры по этому направлению.

Несколько туроператоров, опрошенных "РГ", также заявили, что не считают Таиланд опасным направлением и не давали туристам рекомендаций воздержаться от поездок туда. При этом представители туроператоров пожелали остаться неизвестными, чтобы не ассоциироваться с подобной информацией.

В АТОР пояснили, что Таиланд при существующем объеме авиаперевозок пока не стал по-настоящему массовым направлением. Это связано среди прочих причин с достаточно жестким режимом въезда в страну. Россиянам нужно сдавать большое количество тестов. Власти страны не решили вопрос оплаты отельного карантина всем получившим положительный тест. Местная страховка не покрывает карантин бессимптомных или легких больных, а распространяется только на тяжелобольных. Это создает проблемы для туристов.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19