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Текст:   Анастасия Селиванова 
17:01 15.02.2022

В Минфине оценили вероятность роста ставок по ипотеке до 15%

Ставки по ипотеке в России в среднем вряд ли преодолеют отметку 15% в течение этого года, так как самим банкам это было бы невыгодно. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Думаю, что не будет 15%. Ставка по ипотеке - это ставка ЦБ + 2,5 п.п., мы выходим таким образом на 12%", - привело расчеты замминистра РИА Новости. По мнению Моисеева, банкам было бы невыгодно ухудшать условия ипотечного кредитования, поэтому, скорее всего, они "подожмутся".

Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам

Учитывая меры, принятые правительством, в частности, по электронным закладным, издержки банков на выдачу ипотечных займов должны сократиться, и "получится выйти на ставки по ипотеке по формуле ставка ЦБ + 1,5-2 п.п.", заключил Моисеев.

На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 9,5%. За минувший с небольшим год она была повышена восемь раз подряд, в последний раз - сразу на 1 п.п. На фоне роста ключевой ставки ЦБ и удорожания недвижимости банки также повышают ставки по ипотеке: с февраля это сделал Сбербанк, доведя их до уровня 10,3% даже с учетом скидки за электронную регистрацию и страховку. Те же ставки на покупку жилья сейчас у ВТБ. По состоянию на конец января средневзвешенная ставка топ-20 банков по ипотеке в новостройках составляла 9,87%.

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