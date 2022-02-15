В правительстве согласованы новые меры по сдерживанию роста цен на АЗС

Законопроект о корректировке демпфирующего механизма оптового топливного рынка согласован в правительстве и 15 февраля внесен в Госдуму. Решено увеличить компенсации из бюджета в пользу нефтяных компаний, чтобы сдерживать рост розничных цен на бензин и дизель в пределах инфляции. Планируется, что изменения вступят в силу с апреля.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, решение принято на фоне макроэкономических условий. Из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт продукции стал более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок, что оказало давление на внутренние цены.

С конца 2021 года, по данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1%, чуть ниже инфляции, которая составила за это время 1,16%, а на дизельное топливо выше - на 1,8%. Риски дальнейшего подорожания связаны с возможным ростом цен на нефть выше 100 долларов за баррель. С конца 2021 года цена нефти Brent выросла на 19%, с 79 до 94 долларов за баррель, а экспортная стоимость бензина АИ-95 на бирже поднялась на 26%. Оптовая цена для внутреннего рынка выросла только на 4%.

Такой скромный рост оптовых цен в России обеспечивается работой демпфера, позволяющего удерживать их значительно ниже европейских. Размер демпфера рассчитывается от установленных государством базовых (индикативных) цен, при превышении которых бюджет компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли от экспорта, когда они поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Соответственно, это сдерживает рост розничных цен на АЗС. Индикативные цены устанавливаются государством и индексируются каждый год с учетом прогнозной инфляции.

Но чем выше растут зависимые от нефтяных котировок экспортные цены на топливо относительно индикативных цен, тем больше в денежном выражении становится некомпенсируемая демпфером часть. В начале года рост нефтяных котировок совпал с повышением базовых цен для расчета демпфера, что также снизило размер выплат нефтяникам из бюджета.

Половина расходов увеличения выплат по демпферу ляжет на нефтедобывающие компании

Для сохранения справедливого уровня компенсации производителям топлива в новой формуле демпфера предусмотрено увеличение доли компенсации по бензину - с 68 до 83%, а по дизельному топливу - с 65 до 83%, пояснили "РГ" в пресс-службе минэнерго. Индикативные цены сохранятся на прежних уровнях (то есть не будут снижены до уровня 2021 года, как ранее предполагалось. - "РГ") и составят 55,2 тысячи рублей для бензина и 52,25 тысячи рублей для дизельного топлива, уточнили в ведомстве.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

Новые параметры демпфера обеспечат большую устойчивость топливного рынка, в том числе в условиях высоких рублевых экспортных цен, считает партнер департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ Олег Жирнов. По его мнению, с учетом принятых мер, с высокой вероятностью нефтепереработчики будут удерживать оптовые цены на уровнях, близких к предельным значениям (при превышении индикативной цены на 20% для бензина и на 15% для дизеля компенсация не выплачивается. - "РГ"), что также обеспечит АЗС адекватный уровень рентабельности. Бенефициарами корректировок демпфера станут потребители топлива, для которых будет обеспечена стабильность внутренних цен, считает Жирнов.

В 2021 году именно низкая и даже отрицательная рентабельность работы АЗС была причиной роста розничных цен выше инфляции. По-видимому, в 2022 году эта проблема будет решена, но только с апреля, когда начнет расти спрос на топливо.