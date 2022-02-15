В Счетной палате указали на слабое освещение платных трасс

В России освещены только 64% платных участков автодорог, потому аварийность снижается недостаточно, установила Счетная палата. Аудиторы выявили пробелы не только в развитии инфраструктуры платных дорог, но и в планировании деятельности "Автодора". В госкомпании проблемы признают и заявляют об актуализации программы деятельности.

Счетная палата проверила достижение целевых показателей, установленных программой с 2010 по 2024 год, и пришла к выводу, что выполняются не все задачи. Одна из них - обеспечение комфортных условий при пользовании платными дорогами. Нормы по устройству стационарного электрического освещения на автодорогах одинаковы как для платных, так и для бесплатных дорог, указывают аудиторы.

Но пользователи платных дорог платят за комфорт и удобства. Потому освещенность этих трасс нужно повышать. На трассах "Автодора" удельный вес ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог в 2020 году составил 5,2%, что на 2,1 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Улучшать инфраструктуру обслуживания на платных дорогах нужно и по другим направлениям. Например, не хватает заправочных станций. По итогам 2020 года в госкомпании скорректировали плановые показатели, понизив их, указывают в СП. Но даже эту планку взять не удалось. В строй ввели 62 многофункциональные сервисные зоны вместо планировавшихся 73 зон.

Корректировали плановые показатели к фактическим значениям и по другим направлениям, отмечают в СП. На 1 января 2021 года было привлечено частных инвестиций на сумму 145 млрд рублей. Но по сравнению с первоначальным планом протяженность строительства и реконструкции автодорог сократилась на 561 км, а объем привлечения внебюджетных средств - на 124 млрд рублей.

Планировала дорожные работы госкомпания тоже не всегда качественно. Например, строительство пересечения ЦКАД с автодорогой Борисово - Садовые участки 1,7 км в итоге уперлось в лесополосу.

Доля ДТП из-за недостатков состояния платных дорог увеличилась до 5,2%

Пробелы обнаружились и в финансах. Основная статья доходов "Автодора" - сборы за проезд по платным дорогам. После введения системы безбарьерной оплаты "Свободный поток" собираемость платы за проезд по ЦКАД выросла с 54% в ноябре 2020 года до 93% в сентябре 2021 года. При этом остались неоплаченными 924 млн рублей. Сама эти средства госкомпания не взыщет, так как не может обрабатывать персональные данные должников, отметили в СП и предложили наделить госкомпанию таким правом.

В госкомпании "Автодор" с выводами аудиторов согласны. Планируется нормативно закрепить требования по устройству освещения вдоль платных участков дорог. Этот вопрос рассмотрит минтранс, пояснили в "Автодоре". Поддерживают в госкомпании и предложение аудиторов наделить "Автодор" правом на обработку персональных данных для взыскания задолженности.

Основная функция платной дороги - быстрое и комфортное перемещение и безопасность, говорит руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Претензии автомобилистов касаются отсутствия освещения, не столь быстрой, как хотелось бы, уборки снега, нехватки АЗС. В целом качество платных дорог в России не вызывает особых нареканий, замечает он. Но нужны более высокие стандарты содержания, обслуживания платных трасс и обеспечения их сервисными зонами.