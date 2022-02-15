Военные после учений в Крыму возвращаются в гарнизоны в Дагестане и Северной Осетии

Минобороны РФ распространило фото и видеокадры того, как подразделения Южного военного округа, завершившие плановые тактические учения на крымских полигонах, готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации.

"Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Там уточнили, что по железной дороге водителей и боевую технику доставят в том числе в гарнизоны на территории Дагестана и Северной Осетии. После возвращения на зимние квартиры бронемашины и другой арсенал ждет техническое обслуживание и подготовка к очередному этапу боевой учебы.

Ранее пресс-служба округа сообщала, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО, а сами учения проводились на территории 15 военных полигонов.