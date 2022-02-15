Врачи рассказали о горячем напитке, препятствующем поражению сосудов

Контроль уровня холестерина, который связан с образованием опасных бляшек и развитием атеросклероза, помогает вовремя предупредить воспалительный процесс в организме и сохранить сосуды чистыми. Зарубежные медики пришли к выводу, что одним из напитков, которые способствуют снижению холестерина в крови, является чай с имбирем. Если нет противопоказаний, то его можно пить, например, регулярно по утрам.

Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследование, в рамках которого несколько десятков добровольцев с повышенным уровнем холестерина в крови употребляли до пяти граммов измельченного имбиря в день. В результате уровень ЛПНП низкой плотности (того самого "плохого" холестерина) у участников эксперимента снизился более чем на 17%. Специалисты посоветовали использовать имбирь в качестве основы для чая.

Другая работа показала положительное влияние имбиря на функционирование мозга и уменьшение риска развития болезни Альцгеймера.

Также американские медики пришли к выводу, что регулярное употребление зеленого чая способствует снижению "концентрации холестерина ЛПНП, но никакого влияния на холестерин ЛПВП не наблюдалось".

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия объяснила, что активность опасного воспалительного процесса, связанного с развитием атеросклероза, усиливается при попадании в организм токсичных смол от сигарет и рафинированных углеводов.