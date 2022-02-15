ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Подразделения ЮВО и ЗВО выдвинутся в свои воинские гарнизоны уже во вторник. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник, 15 февраля, выдвинутся в свои воинские гарнизоны.