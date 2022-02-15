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Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney

Новости
    15.02.2022, 19:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Walt Disney Animation Studios Фото: youtube.com/ Walt Disney Animation Studios
Фото: youtube.com/ Walt Disney Animation Studios

На YouTube опубликован дебютный тизер-трейлер полнометражного игрового фильма про Чипа и Дейла - двух известнейших бурундуков Disney. Новый проект студии не отменяет и не перезапускает культовый мультсериал 90-х, а рассказывает историю зверушек-спасателей в современном мире.

Режиссером ленты выступил Акива Шаффер, а титульных грызунов озвучили Энди Сэмберг и Джон Малэйни.

Премьера картины "Чип и Дейл спешат на помощь" состоится 20 мая текущего года на стриминговой платформе Disney+.

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