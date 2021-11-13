Новости

Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака" 20:23
Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт 19:29
Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка 18:42
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи 18:21
Умерла индейская актриса и комик Ли Мэрэкл 17:44

Новый анимационный фильм про Чипа и Дейла выйдет в 2022 году

Новости
    13.11.2021, 22:05
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Disney решила возродить полюбившийся многим с детства мультфильм про Чипа и Дейла. Новый проект выйдет на экраны весной 2022 года, об этом студия заявила на прошедшем накануне мероприятии Disney Day.

Как следует из небольшого видеоролка, опубликованного в Twitter-аккаунте студии, это будет полнометражный фильм, а главных персонажей озвучат сценарист и актер Джон Малейни (Свин-паук в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные") и актер Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс", "Бруклин 9-9", озвучка в мультфильмах "Монстры на каникулах").

- Я знаю, что вы думаете: "Еще один ребут, о нет"! Но наш фильм - это не ребут, это возвращение! - заявляет Сэмберг, который, судя по всему, подарит свой голос бурундуку Дейлу.

Представители Disney также настаивают, что это не перезапуск, а именно возвращение, которое создавалось 30 лет.

Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"

Издание Variety сообщает, что проект будет гибридным - соединением компьютерной графики и живого действия. Таким образом ранее был снят полнометражный фильм "Том и Джерри" с Хлоей Морец. Других подробностей касательно сюжета картины пока нет

Американский мультсериал про бурундуков Чипа и Дейла вышел в 1989 году. Всего было снято 65 серий, где герои вместе со своими друзьями Гайкой, Рокфором и Вжиком спасали мир. Кстати, в этом году на YouTube уже выходил тизер нового мультсериала про Чипа и Дейла - с другой, непривычной зрителям анимацией. В нем речь шла о первом воплощении героев-бурундуков.

Новости

Питер Джексон стал миллиардером после продажи своей студии 15:18
Умерла актриса из "Легавого" Галина Воробьева 14:33
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 14:20
Появился второй трейлер мультфильма "Бука. Мое любимое чудище" 14:05
⧣ США
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Что Marvel показала на онлайн-выставке Disney Plus Day 12.11.2021
Вышел первый тизер сериала "Женщина-Халк" от Marvel 12.11.2021
Вышел первый тизер сериала Marvel "Лунный Рыцарь" с Оскаром Айзеком 12.11.2021
⧣ анимация
Фото: скришот из м/ф "Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире"
В 55 лет умер режиссер культового аниме "Пластиковая малышка" Ёсимото 11.11.2021
Создатели "Ведьмака" рассказали о надеждах на аниме-спин-оффы 11.11.2021
"КиноПоиск" составил топ-10 фильмов и сериалов ноябрьских выходных 11.11.2021
⧣ Disney
Фото: instagram.com/ disneyplus
Вышел тизер сериала "Мисс Марвел" про первую супергероиню-мусульманку 12.11.2021
Гарфилд впервые публично не стал отрицать участие в "Человеке-пауке 3" 12.11.2021
В Сеть заранее слили трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" 11.11.2021