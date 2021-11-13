Новый анимационный фильм про Чипа и Дейла выйдет в 2022 году

Disney решила возродить полюбившийся многим с детства мультфильм про Чипа и Дейла. Новый проект выйдет на экраны весной 2022 года, об этом студия заявила на прошедшем накануне мероприятии Disney Day.
Как следует из небольшого видеоролка, опубликованного в Twitter-аккаунте студии, это будет полнометражный фильм, а главных персонажей озвучат сценарист и актер Джон Малейни (Свин-паук в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные") и актер Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс", "Бруклин 9-9", озвучка в мультфильмах "Монстры на каникулах").
A r̶e̶b̶o̶o̶t̶ comeback 30 years in the making. Chip 'n Dale: #RescueRangers, an Original Movie, streaming Spring 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/9rh72ppbw4— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021
- Я знаю, что вы думаете: "Еще один ребут, о нет"! Но наш фильм - это не ребут, это возвращение! - заявляет Сэмберг, который, судя по всему, подарит свой голос бурундуку Дейлу.
Представители Disney также настаивают, что это не перезапуск, а именно возвращение, которое создавалось 30 лет.
Издание Variety сообщает, что проект будет гибридным - соединением компьютерной графики и живого действия. Таким образом ранее был снят полнометражный фильм "Том и Джерри" с Хлоей Морец. Других подробностей касательно сюжета картины пока нет
Американский мультсериал про бурундуков Чипа и Дейла вышел в 1989 году. Всего было снято 65 серий, где герои вместе со своими друзьями Гайкой, Рокфором и Вжиком спасали мир. Кстати, в этом году на YouTube уже выходил тизер нового мультсериала про Чипа и Дейла - с другой, непривычной зрителям анимацией. В нем речь шла о первом воплощении героев-бурундуков.