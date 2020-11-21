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Оператор "Хранителей" снимет игровой ремейк "Чипа и Дейла"

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    21.11.2020, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ранее анонсированный игровой полнометражный фильм про Чипа и Дейла снимет Ларри Фон, постоянный соратник Зака Снайдера. Об этом пишет The Disinsider.

Фото: kinopoisk.ru
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Именно Фон делал, среди прочего, "Хранителей", "Бэтмена против Супермена", "300 спартанцев" и "Запрещенный прием". А также клип на Losing My Religion R.E.M.

Режиссером проекта выступит Акива Шаффер ("Зависнуть в Палм-Спиингс"). Сценарий пишут Дэниэл Грегор и Даг Мэнд, известные по ситкому "Как я встретил вашу маму", по "Маппет-шоу" и "Красавице и чудовищу".

Производство должно стартовать следующей весной. При этом было обещано, что озвучкой займутся артисты оригинальных мультфильмов. В частности, уже есть подтверждение от ветерана отрасли Кори Бертона, чьим голосом вещают Дейл и муха Вжик.

Сюжет не разглашается. По дате премьеры определенности еще нет.

Кроме того будет перезапущен и мультсериал.

Ранее сообщалось об игровом ремейке "Розовой пантеры" - от режиссера "Соника". А перед тем вышел трейлер игрового ремейка "Тома и Джерри".

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