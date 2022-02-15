Басманным судом заочно арестован лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов. Об этом просил СК.

Сейчас Краснов скрывается на Украине, а двухмесячный срок его ареста начнут считать с момента, как задержат.

СК Краснова обвиняет в тяжких преступлениях. Заочный арест нужен исключительно для того, что бы были основания объявить этого человека в розыск по линии Интерпола.

Что известно о Краснове нашим правоохранителям? Он гражданин Украины, 2000 года рождения. Украинские журналисты писали, что он стал лидером группировки "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У."). В нашем ФСБ считают, что члены этой группы имеют сторонников не только на Украине, но и в России. А еще они связаны с СБУ. Вероятно по их заданию, они и готовили нападения на транспортные объекты в России, которые пресекли в январе этого года. Тогда один из задержанных сообщил на допросе в ФСБ, что получал инструкции от Краснова. ФСБ подозревают Краснова в создании экстремистского сообщества и приготовлении к террористическому акту.

А СК считает, что он имеет отношение к убийству. Речь идет о взрыве маршрутки в Воронеже, когда погибли люди.