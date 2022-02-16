10 худших машин по версии Джереми Кларксона

На 10 место импровизированного рейтинга Hot Cars поставила полноприводный спорткар Nissan GT-R. Эта модель благодаря своим победам в автоспорте носит культовый статус среди любителей японских автомобилей, но Кларксон отзывался о ней весьма негативно - он утверждал, что управлять Ниссаном GT-R на высоких скоростях "слишком опасно".

Zenos E10. Фото: wikimedia.org

9-я строчка - за мелкосерийным среднемоторным английским спорткаром Zenos E10, выпускавшимся в 2015-2016 гг. Кларксон критически отозвался об этом автомобиле, потому что у него нет ни стекол, ни дверей, ни солнцезащитных козырьков, ни коврового покрытия на полу.

Конструкция максимально аскетична ради наилучшего соотношения мощности к снаряженной массе. Джереми в свое время заявил, что ему попадались "карандаши, которые оснащены лучше, чем Zenos". Впрочем, этот автомобиль создан специально для заездов по гоночным трекам и не имеет допуска на дороги общего пользования.

Volkswagen Scirocco. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Купе Volkswagen Scirocco 2.0 TDI выпуска 2008-2017 гг. "удостоилось" 8-го места. Эту машину характеризуют как аномалию - облик спорткара сочетается с двигателем от семейного универсала. Будучи произведенной могущественным концерном Volkswagen, Scirocco печально известен своей ненадежностью.

"Scirocco давал мне понять одно: все неделю, пока я на нем ездил, он напоминал мне, насколько же сильно я хочу пересесть на Volkswagen Golf GTI", - приводит слова Кларксона о Scirocco Hot Cars.

Porsche 911. Фото: wikimedia.org

Porsche 911 досталась 7-я позиция в списке самых нелюбимых Кларксоном автомобилей. Причем никакого рационального объяснения здесь нет - это субъективное мнение британского журналиста, он просто не любит заднемоторные спорткары Porsche, считает их "возвеличенными аналогами Volkswagen Beetle".

Ford Thunderbird. Фото: wikimedia.org

Классические купе и кабриолеты Ford Thunderbird 50-х не нравятся Джереми Кларксону из-за чрезмерно пафосного дизайна, поэтому за ними - 6-е место. Впрочем, многие американские автомобили тех лет имели избыточно декорированный экстерьер, почему именно о Thunderbird Кларксон отозвался негативно - неизвестно. Видимо, что-то личное.

Ferrari F50. Фото: wikimedia.org

Ferrari F50 образца 1995 года расположили на 5-й позиции. Британский журналист выносил этому автомобилю довольно лаконичное резюме: по конструкции - худшая Ferrari в истории.

Rolls-Royce Corniche. Фото: wikimedia.org

Кабриолет Rolls-Royce Corniche выпуска 1971-1995 года Кларксон критиковал за низкую надежность. Rolls-Royce гордится своей ручной сборкой автомобилей, но в случае с Corniche она - "просто еще один способ сказать, что дверь автомобиля скоро отвалится", говорил Кларксон.

Audi Q8. Фото: JIM WATSON / AFP

Полноразмерный кроссовер Audi Q8 на почетном третьем месте рейтинга.

Кларксон считает, что это ненужный в гамме концерна Volkswagen продукт - он построен на одной базе с Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Убери несколько штрихов с кузова Q8 - и никто уже не сможет его отличить от собратьев, приводит мнение британца Hot Cars.

Мелкосерийный спортивный вариант Mini под названием 1499 GT разочаровал Кларксона отсутствием спортивности как таковой - мощности 1,6-литрового мотора, несмотря на наличие турбонаддува, совершенно недостаточно.

"В городе на этой машине настолько неудобно, что лучше идти пешком", - говорил телеведущий о Mini 1499 GT, которому досталось 2-е место в списке.

BMW X1 xDrive25d. Фото: wikimedia.org

Наконец, на первом месте рейтинга самых нелюбимых Кларксоном моделей расположилась BMW X1 xDrive25d. Этот автомобиль вопреки канонам BMW опирается на недорогую платформу с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. X1 xDrive25d с 2,0-литровым 228-сильным турбодизелем недостает мощности, он одновременно плох на бездорожье и в городе, у него неудачный дизайн и некомфортные сиденья, считает Джереми.