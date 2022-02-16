Александр Роднянский на кинорынке в Берлине анонсировал новые проекты

Международный проект под рабочим названием "Допрос президента" - это сериал, который снимается по книге "Выслушивая президента: допрос Саддама-Хусейна" бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона. Режиссер - номинант на Оскар и призер крупнейших мировых фестивалей Зиад Дуэри ("Западный Бейрут", "Оскорбление"). Ранее проект анонсировался как полнометражный фильм, но сейчас заявлено, что он будет снят в формате мини-сериала.

"Джон Никсон был первым, кто допрашивал бывшего президента Ирака после ареста в 2003-м - в следующем году этому событию исполнится 20 лет. Я сразу понял, что снимать эту историю должен именно Зиад Дуэри с его уникальным видением и как режиссера, и как человека, глубоко понимающего культурный и исторический контекст в регионе, о котором идет речь", - отметил Роднянский, интервью с которым вышло в среду в Variety.

Другая знаковая экранизация - сериал "Псоглавцы" по мотивам одноименного романа российского писателя Алексея Иванова. Главный герой - историк-домосед, предпочитающий стабильность любым переменам. Он вынужден отправиться в отдаленную деревню на поиски своей пропавшей девушки, исчезновение которой оказывается лишь первым в череде таинственных событий, начавшихся в 17-м веке вокруг загадочной фрески с изображением Псоглавца.

"С точки зрения жанра, это мистический триллер со всеми необходимыми атрибутами: таинственными артефактами, сектой, древними духами в сеттинге российской глубинки. Но по сути - это разговор о свободе выбора, личного и гражданского, отзвук актуальной сегодня дискуссии: дать людям право выбора или принудить к "правильному"? Именно эта дилемма - основная для главного героя", - говорит Роднянский.

Также в линейке новых проектов - сериал "Светлое будущее". Действие происходит в 2050 году. В мире бушует бесконечно мутирующий вирус. В Санкт-Петербурге проводится масштабный эксперимент: создание пространства абсолютной санитарной безопасности. Город разделен на три зоны со строго ограниченным движением между ними, согласно статусу граждан: привитые дорогой и эффективной вакциной живут в зеленой зоне, привитые стандартной - в оранжевой, а те, кто не привит вовсе, - в красной. Жизнь в "зеленой зоне" лишена каких-либо ограничений, это пространство абсолютной безопасности. И именно за ощущением гарантированной защищенности от заразы в Санкт-Петербург съезжаются люди со всего мира. Город в пространстве сериала - это "северный Гонконг", где вместе живут русские, китайцы, корейцы, американцы, европейцы.

По сюжету одного из главных людей города, директора крупнейшей фармацевтической компании, убивают - в преступлении обвиняется хирург, девушка русско-китайского происхождения. Но следователь быстро понимает, что дело гораздо сложнее, чем кажется…

"Сегодня глобальный рынок открыт для международных продюсеров. Но они должны предложить качественный контент, способный конкурировать с проектами не только американских, но и лучших региональных коллег. Острая универсальная история, зарубежные партнеры и авторы, международный актерский состав - необходимые элементы. Именно поэтому в последние несколько лет мы занимались поиском наиболее интересных идей в России и за рубежом. В ближайшие два года лучшие из них будут запускаться в производство", - поделился планами Роднянский.