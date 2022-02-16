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16.02.2022 18:36
Рубрика: В мире

Арестован экс-президент Гондураса

Текст: Юрий Ершов

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, выдачи которого требуют власти США, сдался местной полиции. Во вторник, пишет еженедельник Spiegel, стражи порядка, облачив в бронежилет и надев наручники, увезли его из собственного дома в Тегусигальпе.

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В США 53-летнему Эрнандесу вменяют соучастие в контрабанде 500 тонн кокаина в Америку. Как утверждают задержанные ранее наркоторговцы, за свою вседозволенность они давали приличные взятки особо приближенным бывшего главы Гондураса. Кстати, на прошлой неделе одного из подельников Эрнандеса в США приговорили к пожизненному заключению и к денежному штрафу в 151 миллион долларов. Также пожизненный тюремный срок в марте прошлого года "заработал" от американских судей и брат экс-президента Гондураса парламентарий Тони Эрнандес. По той же статье - торговля наркотиками.

Уже на том процессе прокуратура США утверждала, что бывший президент был соучастником преступных деяний своего брата. И получал взятки в миллионы долларов от наркоторговцев, в том числе и от главы мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакино Гусмана (он же Эль Чапо или Коротышка). Всплывало имя Эрнандеса и на двух других процессах над гондурасскими наркоконтрабандистами.

Покинувший пост президента в конце прошлого месяца Эрнандес отвергает все обвинения, считая их частью плана мести со стороны наркобаронов, против которых его правительство будто бы решительно боролось.

В свою очередь, адвокаты Эрнандеса полагаются на его иммунитет как депутата центральноамериканского парламента. Однако, как следует из национального законодательства, гондурасские депутаты международного парламента не считаются свободными от уголовного преследования. Так что Хуану Орландо Эрнандесу вряд ли удастся избежать участи своего брата Тони.

Между тем, население Гондураса в целом приветствовало арест своего бывшего президента.

В мире Северная и Центральная Америка Гондурас

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