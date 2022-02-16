Австрия 5 марта снимет почти все коронавирусные ограничения

Власти Австрии приняли решение отменить с 5 марта почти все меры по борьбе с распространением коронавируса. Как пишет Kurier, исключение будет сделано только для домов престарелых и больниц, там посетителям все же потребуется предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или тесты на антигены и носить маски. Все остальные ограничения будут сняты.

Это значит, что будет отменен комендантский час, вновь заработают ночные заведения, больше не будет ограничений на работу баров и ресторанов (сейчас они обязаны закрываться не позже полуночи). При посещении общественных учреждений не будут требовать сертификат о вакцинации. Также в большинстве мест не нужно будет носить маски, это будет лишь рекомендовано.

Как заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, ситуация позволяет осторожно начать возвращать ту свободу, которую отнял вирус. "Мы должны использовать то время, которое нам сейчас дано, для мониторинга развития пандемии и пересмотра стратегии", - отметил он, добавив, что пандемия еще не преодолена.