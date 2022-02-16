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16.02.2022 11:16
Рубрика: Дороги

"Автодор" отремонтировал 400 км дорог в 2021 году

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Госкомпания "Автодор" Фото: Госкомпания "Автодор"
Фото: Госкомпания "Автодор"

Госкомпания "Автодор" отремонтировала в 2021 году 400 км дорог. В основном, работы шли на трассах М-4 "Дон" и М-1 "Беларусь", сообщает пресс-служба компании.

Фото: "Автодор"
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Так, на М-4 "Дон" отремонтированы 244 км трассы, а на "Беларуси" - 75,9 км. Кроме того, на М-1 дорожники установили 4,9 километра акустических экранов и более 428 километров сетчатого ограждения, а также обустроили площадку отдыха. А на М-4 появились семь пешеходных переходов.

Также "Автодор" принял в эксплуатацию после ремонта 16 мостов и путепроводов общей протяженностью более 1043 погонных метров.

В 2022 году компания запланировала ремонт более 300 км дорог. "Автодор" намерен также установить 42 км барьерного ограждения для разделения транспортных потоков, устроить 39 пешеходных и транспортных светофорных объектов и смонтировать 14,7 км пешеходного перильного и сетчатого ограждения.