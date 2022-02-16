Байден: Санкции против России спровоцируют рост цен на топливо в США

Президент США Джо Байден, говоря о новых санкциях против России, подчеркнул, что они ударят и по Соединенным Штатам. В частности, подорожает топливо. "Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере", - цитирует политика ТАСС.

Хозяин Белого дома философски заметил, что за все в этой жизни надо платить. "Мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем она будет выше", - добавил Байден.

Он отметил, что власти предпринимают активные шаги, чтобы облегчить давление на энергетические рынки.

Напомним, Запад пообещал ввести новые ограничения в отношении Москвы в случае нападения России на Украину. В Кремле заявления о грядущем "вторжении" называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Про панику на мировом рынке в случае введения санкций две недели назад писала газета The New York Times. Авторы статьи отметили, что финансовых потрясений в данном случае не избежать, стабильность мировой финансовой системы - под угрозой. Следствием ограничений могут стать высокая инфляция, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники.

От действий Вашингтона пострадают сами американцы, причем все - от миллиардеров до госчиновников и семей среднего класса.