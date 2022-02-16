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16.02.2022 02:07
Рубрика: В мире

Байден: Санкции против России спровоцируют рост цен на топливо в США

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, говоря о новых санкциях против России, подчеркнул, что они ударят и по Соединенным Штатам. В частности, подорожает топливо. "Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере", - цитирует политика ТАСС.

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Хозяин Белого дома философски заметил, что за все в этой жизни надо платить. "Мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем она будет выше", - добавил Байден.

Он отметил, что власти предпринимают активные шаги, чтобы облегчить давление на энергетические рынки.

Напомним, Запад пообещал ввести новые ограничения в отношении Москвы в случае нападения России на Украину. В Кремле заявления о грядущем "вторжении" называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Про панику на мировом рынке в случае введения санкций две недели назад писала газета The New York Times. Авторы статьи отметили, что финансовых потрясений в данном случае не избежать, стабильность мировой финансовой системы - под угрозой. Следствием ограничений могут стать высокая инфляция, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники.

От действий Вашингтона пострадают сами американцы, причем все - от миллиардеров до госчиновников и семей среднего класса.

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