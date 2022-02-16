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16.02.2022 12:40
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным возбудить уголовное дело против тех, кто нанес травмы девушке и ее матери в Екатеринбурге и поставил это расследование на контроль в центральном аппарате СК.

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В Следственном комитете изучили опубликованные материалы о том, что в Екатеринбурге компания, состоящая из жителей соседних государств, избила девушку и ее маму. По словам девушки, конфликт начался в автобусе: несколько человек начали к ней приставать, в том числе распуская руки и не стесняясь в выражениях. Тогда она попросила свою маму встретить ее на конечной остановке, где компания напала уже на обоих и причинила им многочисленные травмы.

В СМИ сообщалось, что в этом районе города уже были случаи нападения подобных групп на других людей. По словам местных жителей, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области "незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу". Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СК подчеркнули, что в последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, и это вызывает напряженность в обществе.

- С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования, - подчеркнули в ведомстве.

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В Следственном комитете обращают внимание, что у них организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, "совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере". Этому направлению уделяется пристальное внимание и в части профилактики преступности.

- Ранее главой ведомства Александром Бастрыкиным, который вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, уже отмечались необходимые меры для решения этой проблематики. Кроме того, в рамках ряда совещаний Совета Безопасности России обозначен комплекс предложений, в том числе уголовно-правового, социального и экономического характера, для предупреждения незаконной миграции, профилактики преступности среди мигрантов и адаптации прибывающих в страну в российском обществе.

Следственный комитет и впредь намерен оперативно реагировать на подобные преступные проявления, давая им всестороннюю оценку, а также продолжит работу по формированию предложений для стабилизации ситуации в этом направлении, - заявили в Следственном ведомстве.

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