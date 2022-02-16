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16.02.2022 18:07
Рубрика: Легковые авто

Чем плох и хорош вариатор

Текст: Юрий Зубко
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о минусах и плюсах вариатора.

Фото: Пресс-служба Nissan
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"Вариатор - прекрасное решение, позволяющее постоянно поддерживать мотор в оборотах максимального крутящего момента. Это существенно улучшает экологические показатели двигателя. Поскольку мотор по сути не оказывается в переходных режимах. Обеспечивается это благодаря возможности бесступенчатого изменения передаточного отношения собственно вариатора. Однако из этого преимущества вытекают и его минусы.

Во-первых, машина начинает ускоряться не за счёт роста оборотов двигателя, к чему мы привыкли, а за счёт того самого плавного изменения передаточного соотношения вариатора. Это может вызывать некоторый когнитивный диссонанс и нравится не всем.

Неспроста большинство автопроизводителей на программном уровне реализуют в вариаторах несколько фиксированных виртуальных передач, благодаря чему реакция машины на газ становится более понятной и классической. Кроме того, на низком передаточном соотношении возникают очень большие нагрузки в пятне контакта ремня с конусом первичного вала.

Это, особенно в условиях бездорожья или активных пробуксовок, может приводить к быстрому перегреву, проскальзыванию и износу. В результате автомобиль в безобидной ситуации может стать обездвиженным. Поэтому автопроизводители добавляют к вариатору классический гидротрансформатор, который демпфирует нагрузку, делая коробку более надёжной. И в принципе, если мы говорим об асфальте, то вариатор - прекрасный выбор. Ну а для бездорожья все-таки надо ориентироваться или на классический автомат или на механику", - отметил эксперт.