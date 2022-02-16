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16.02.2022 16:05
Рубрика: Общество

"Детские карты" для российских семей могут заработать в 2024 году

Текст: Анастасия Селиванова, Дарья Худякова

"Детские карты" для малоимущих семей, по аналогии с "Пушкинской картой" для учащихся, могут появиться в России уже в 2024 году. Объем денег, который власти готовы "положить" на карту, пока не известен, но участники рынка считают адекватной сумму в десять тысяч рублей. Об этом в интервью "Российской газете" заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Фото: iStock
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По ее словам, главное - определить, для кого господдержка с помощью подобной карты наиболее актуальна - для молодых семей, для всех новорожденных или для школьников. Цицулина полагает, что проработка вопроса займет не менее года, поэтому оптимистично настроена на введение в работу этого инструмента поддержки через два года.

"В случае с "детской картой" социальный рубль становится промышленным рублем, как в случае с культурным рублем "Пушкинской карты", когда это стимулирует развитие всей инфраструктуры - музеи, кинотеатры, деятелей культуры, производителей контента. Так мы сможем значительно стимулировать развитие национального производства, национальной промышленности", - уверена Цицулина. По ее словам, расходы по картам будут видны государству.

Предложение ввести в России "детскую карту" в январе озвучили в Минпромторге. В ведомстве делали акцент на малоимущих семьях, которые могли бы на средства карты приобрести детские товары отечественного производства, в частности на одежду, обувь и спортивный инвентарь.

Сейчас в России уже работает "Пушкинская карта" номиналом пять тысяч рублей для граждан в возрасте от 14 до 22 лет, она дает право на посещение культурно-образовательных учреждений.

Полную версию интервью с президентом АИДТ Антониной Цицулиной читайте в ближайшем номере "РГ"

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минпромторг Пушкинская карта

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