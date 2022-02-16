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16.02.2022 22:22
Рубрика: Экономика

ФАС: Еще 17 ретейлеров в шести регионах ограничат наценку на продукты

Текст: Анастасия Селиванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела очередной раунд переговоров с крупными региональными и местными торговыми сетями, по итогам которых еще 17 ретейлеров из шести регионов согласились ограничить максимальные розничные наценки на отдельные категории продуктов из базовой потребительской корзины. Ранее на аналогичный шаг пошли 11 торговых сетей из семи регионов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба ФАС, на этот раз речь идет о сетях в Волгоградской, Ярославской, Орловской и Липецкой областях, Кабардино-Балкарии и Адыгее. "Служба считает, что добровольное ограничение наценок на продовольственные товары из перечня социально значимых при обеспечении наличия этих товаров на полках позволит замедлить рост цен и в то же время избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания, - говорится в сообщении. - ФАС России напоминает, что на данный момент цены на продукты питания первой необходимости не регулируются государством".

О готовности регионального ретейла добровольно ограничить наценку на продукты стало известно 7 февраля. Торговые сети сами определяют перечень товаров с ограниченной наценкой, методы информирования потребителей об этом, а также период действия такого ограничения, при этом они обязаны обеспечивать наличие товаров на полках, если на них наложены ограничительные наценки.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Компании Торговля Цены на продукты

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