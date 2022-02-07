Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты

Региональные и местные ретейлеры добровольно ограничивают наценки на продукты. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе по итогам совещания в региональных управлениях ведомства.

"Региональные и местные ретейлеры из семи регионов сообщили о желании поддержать инициативу лидеров розничной торговли. Они ограничили максимальные розничные наценки на отдельные категории товаров из базовой продуктовой корзины", - говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве подчеркивают, что решение ретейлеров является добровольным. "Служба настаивает на том, что если ретейлеры берут на себя эти обязательства, то они должны обеспечить наличие товаров, на которые будет введено ограничение наценок, на полках магазинов", - добавил в ФАС.

Первыми обязательство снизить наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых взяли на себя торговые сети "Европа" и "Линия", работающие в Курской области. Так, максимальная наценка на ряд товаров составит 10-15%. Речь идет, в частности, о мясе, подсолнечном и сливочном масле, яйцах, сахаре, соли, чае, крупах, а также овощах "борщевого набора".

Ранее антимонопольное ведомство предложило крупнейшим торговым сетям проработать механизмы ответственного ценообразования. После этого три ретейлера - АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси"), Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") и "Бристоль" - добровольно обязались ограничить наценки на ряд товаров.