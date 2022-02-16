Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.02.2022 09:40
Рубрика: ПДД

Как ездить с прицепом: правила, ограничения

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Езда на автомобиле с прицепом требует знания ряда юридических и практических моментов. Впереди весна и лето, а это значит, что прицепы будут использоваться все активнее.

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию, включающую в себя важные юридические нюансы.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Некоторых водителей с 1 марта обяжут сдавать анализы для получения медсправки

При покупке прицепа нужно помнить, что права категории B дают право управлять автомобилем с прицепом, максимальная масса которого не превышает 750 кг. Такие прицепы называются легкими. После покупки в течение 10 дней необходимо зарегистрировать прицеп в ГИБДД, получить на него номерной знак и СТС.

Наличие прицепа накладывает на автомобиль требование по ограничению скорости. На автомагистралях и платных дорогах с разрешенной скоростью до 130 км/час придется двигаться со скоростью не более 90 км/час. На обычных загородных трассах нельзя превышать 70 км/час.

На платных парковках за прицеп придется платить отдельно. Можно даже купить свой парковочный абонемент на прицеп или оформить на него разрешение резидента.

Важно не забывать, что прицеп не предназначен для перевозки людей: это грубейшее нарушение. Нужно соблюдать установленную массу груза и не набивать прицеп до отказа.

#ПДД