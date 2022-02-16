Как ездить с прицепом: правила, ограничения

Езда на автомобиле с прицепом требует знания ряда юридических и практических моментов. Впереди весна и лето, а это значит, что прицепы будут использоваться все активнее.

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию, включающую в себя важные юридические нюансы.

При покупке прицепа нужно помнить, что права категории B дают право управлять автомобилем с прицепом, максимальная масса которого не превышает 750 кг. Такие прицепы называются легкими. После покупки в течение 10 дней необходимо зарегистрировать прицеп в ГИБДД, получить на него номерной знак и СТС.

Наличие прицепа накладывает на автомобиль требование по ограничению скорости. На автомагистралях и платных дорогах с разрешенной скоростью до 130 км/час придется двигаться со скоростью не более 90 км/час. На обычных загородных трассах нельзя превышать 70 км/час.

На платных парковках за прицеп придется платить отдельно. Можно даже купить свой парковочный абонемент на прицеп или оформить на него разрешение резидента.

Важно не забывать, что прицеп не предназначен для перевозки людей: это грубейшее нарушение. Нужно соблюдать установленную массу груза и не набивать прицеп до отказа.