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16.02.2022 13:00
Рубрика: Легковые авто

Коллекцию ржавых автомобилей продают за 500 000 долларов

Текст: Майя Бирюкова
Фото: eBay Фото: eBay
Фото: eBay

На сайте ebay выставлена на продажу коллекция из 37 классических Land Rover. Все они требуют серьезного ремонта, многие их них полностью проржавели.

Фото: iStock
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Внедорожники разбросаны в разных штатах. Продавец в объявлении пояснил, что в свое время затеял бизнес по ремонту Land Rover, который помог ему оплатить учебу в университете. Сейчас он готов продать всю коллекцию разом. Оценил ее американец в 500 тысяч долларов США (около 38 миллионов рублей).

Как сообщает Carscoops, в список входят 19 Range Rover Soft Dash 1995 года выпуска, некоторые из которых еще в строю, а другие пошли на запчасти. Также коллекция включает в себя две модели Land Rover Discovery второго поколения, один классический Range Rover Chop Top с двигателем V8, семь Discovery первого поколения, один LR3 2005 года выпуска, один Freelander SE34 2005 года, один Defender 90, два Defender 110, два Defender 130 с двойной кабиной, и единственный Range Rover 2008 года с турбированным двигателем.

Вместе с автомобилями продавец готов отдать огромное количество запчастей. Внушительная коллекция хранится в двух 12-метровых контейнерах: она включает в себя, к примеру, два двигателя, кузов Defender 130 и много чего другого.

#Land Rover