Коллекцию ржавых автомобилей продают за 500 000 долларов

На сайте ebay выставлена на продажу коллекция из 37 классических Land Rover. Все они требуют серьезного ремонта, многие их них полностью проржавели.

Внедорожники разбросаны в разных штатах. Продавец в объявлении пояснил, что в свое время затеял бизнес по ремонту Land Rover, который помог ему оплатить учебу в университете. Сейчас он готов продать всю коллекцию разом. Оценил ее американец в 500 тысяч долларов США (около 38 миллионов рублей).

Как сообщает Carscoops, в список входят 19 Range Rover Soft Dash 1995 года выпуска, некоторые из которых еще в строю, а другие пошли на запчасти. Также коллекция включает в себя две модели Land Rover Discovery второго поколения, один классический Range Rover Chop Top с двигателем V8, семь Discovery первого поколения, один LR3 2005 года выпуска, один Freelander SE34 2005 года, один Defender 90, два Defender 110, два Defender 130 с двойной кабиной, и единственный Range Rover 2008 года с турбированным двигателем.

Вместе с автомобилями продавец готов отдать огромное количество запчастей. Внушительная коллекция хранится в двух 12-метровых контейнерах: она включает в себя, к примеру, два двигателя, кузов Defender 130 и много чего другого.