Кредит в помощь. Россиянам все тяжелее накопить на новый автомобиль

В условиях непрекращающегося роста цен на авторынке россияне, желающие обновить машину, остаются практически без шансов накопить на новый автомобиль.

В результате большинство покупателей предпочитает взять автокредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско. Тем более что в перспективе нескольких лет, когда будет выплачиваться заем, он может с лихвой покрыть рост цен на новые машины. Кроме того, автокредит позволяет получить скидку от дилера, что в нынешних рыночных условиях большая редкость.

В то же время автокредиты становятся дороже для потребителей из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Банк России в очередной раз увеличил ключевую ставку, которая теперь составляет 9,5%, тогда как еще весной прошлого года она была ниже более чем в 2 раза - 4,25%.

По мнению директора по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлии Овчинниковой, продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ неизменно приведет к повышению ставок по кредитным продуктам, в том числе и на авторынке.