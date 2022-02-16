Латвия откроет границы для граждан России с отрицательным ПЦР-тестом

Латвия в скором времени откроет границы для туристов из России, для въезда будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом порталу Delfi сообщил парламентский секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис.

По его словам, процесс выдачи виз для россиян не изменится, а для получения разрешения на въезд в страну не нужно будет сдавать дополнительные тесты. Дату открытия границ Бекерис не сообщил. При этом известно, что до 1 марта в Латвии действует режим чрезвычайного положения, после окончания которого будет официально отменено требование о соблюдении самоизоляции после въезда в страну.

Ранее об открытии границ для путешествующих граждан России объявила Литва, срок снятия ограничений - 31 марта. Однако при въезде потребуется либо сертификат о вакцинации (российские вакцины там не признаны), либо отрицательный ПЦР-тест при наличии действующей шенгенской визы. В свою очередь Эстония разрешила принимать россиян, привитых "Спутником" или переболевших коронавирусом.