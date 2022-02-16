Макей: Ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны

Говоря о напряженности вокруг Украины, глава МИД Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года, особо акцентировал внимание на том факте, что ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны. "Мы никогда не говорили, что хотим воевать. Мы всегда говорили, что хотим торговать", - заявил глава МИД, обратив внимание, что никто не собирается нападать на Украину.

Об этом, по его словам, было заявлено и во время недавнего телефонного разговора министров обороны Беларуси и Украины. "Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, прежде всего для украинской стороны. С нашей стороны прозвучало, что никто не собирается нападать", - добавил он.

Пошутив относительно несбывшихся прогнозов западных СМИ относительно даты нападения на соседнюю страну, Макей дал понять, что уровень откровенного информационного противостояния в мире зашкаливает: "Ваши коллеги на полном серьезе ежедневно вбрасывают такие страшные гипотезы, как, например, война против соседнего государства, и никакой ответственности за это никто не несет", - обратился министр к западным репортерам.

Самое печальное, заметил он, "заключается в том, что именно "на основании такой намеренной дезинформации многие политики в мире принимают серьезные решения. Это, к сожалению, стало сегодня нормой, опасной тенденцией".

Оценивая роль и позицию ряда СМИ, которые пытаются выступать в роли оппозиционных идеологов, министр заявил, что это абсолютно неприемлемо. Недопустимо, по его словам, и когда "ряд неправительственных организаций под видом экологических, гуманитарных проводят откровенно антигосударственную деятельность. Вполне понятно, что власть была вынуждена принять соответствующие шаги, адекватно отреагировать на подобного рода вещи, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - подчеркнул министр, напомнив о событиях, произошедших в стране. Он напомнил при этом, что свобода слова в стране существовала всегда.