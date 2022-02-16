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16.02.2022 09:02
Рубрика: Российский автопром

Механик разобрал Lada Xray и доказал, что он лучше Vesta

Текст: Константин Руссов

Александр Черкасов, который ведёт канал "В гараже у Сандро", приступил к разбору Lada Xray и наглядно показал, из каких комплектующих состоит автомобиль, и в чём эта модель превосходит Lada Vesta.

Фото: www.vk.com/rabavtovaza
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Из российских деталей Lada Xray имеет блок двигателя и остальное "железо", что неудивительно, ведь моторы локализованы на АвтоВАЗе в Тольятти, и кузов. Навесное оборудование, блоки управления, различные датчики, приводы, детали подвески преимущественно имеют лейблы иностранных фирм. Однако стоит понимать, что те же Valeo и Bosch имеют производственные мощности на территории Самарской области.

Что действительно удивило в Lada Xray, так это шумоизоляция и подход к установке. Технологичные отверстия прикрыты аккуратно вырезанными наклейками из липкой ленты, "шумка" посажена на клей. У Vesta качество исполнения оставляло желать лучшего: рваные куски липкой ленты и малярный скотч.

В дверях Lada Xray обнаружена шумоизоляция, чего нет, например, на машинах, которые стоят на порядок дороже, также шумоизолированы потолок, пол, стойки.

Из минусов Черкасов выделил более тонкий, на его взгляд, шумоизолирующий слой моторного отсека Lada Xray, посредственное крепление жгутов электропроводки в салоне и некачественное антикоррозийное покрытие днища.

Стоимость Lada Xray - от 827 000 рублей, Xray Cross можно купить начиная от 923 000 рублей. Хэтчбек предлагается с вазовскими моторами 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с., которые агрегатируются 5-ступенчатой МКП, а также со 113-сильным двигателем разработки Renault-Nissan, агрегатируемым вариатором.

#Lada