МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны

Минские соглашения безальтернативны. Так в министерстве иностранных России прокомментировали обращение Государственной думы по признанию ДНР и ЛНР.

"Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Донецк и Луганск при подписании минского комплекса мер в 2015 году согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и децентрализации страны​​​

Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что при наличии политической воли Минские соглашения можно реализовать за несколько месяцев. Мария Захарова подчеркнула, что договоренности перечеркивает не Москва, а Киев.

Как сообщалось ранее, Госдума поддержала обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов, однако такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.