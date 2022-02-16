Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Президент получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но признание этих республик не коррелируется с Минскими соглашениями.

Напомним, на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Владимир Путин прокомментировал это обращение, подчеркнув, что потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.

"Президент обращение получил, на него отреагировал, принял его к сведению", - сказал Песков. "Это обращение - очень яркий показатель настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное - урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер", - напомнил он.

"Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", - пояснил Песков. При этом он подтвердил, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с Минскими соглашениями.