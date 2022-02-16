Минздрав разрешил испытания новой вакцины с вирусоподобными частицами

Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи испытания вакцины с вирусоподобными частицами из разных штаммов COVID-19. Информация об этом опубликована в реестре разрешенных клинических исследований.

Как пояснял ранее директор центра Александр Гинцбург, в составе новой вакцины содержатся различные S-белки коронавируса, включая "омикрон" и "дельту".

Как следует из описания, препарат будут вводить дважды и внутримышечно. В ходе испытаний ученые оценят переносимость, безопасность и иммуногенность оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток прививки.

Всего в исследовании примут участие 600 человек в возрасте 18-55 лет. Продлятся испытания до конца 2022 года.