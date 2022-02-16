Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19

В центре имени Гамалеи ждут начала исследований новой вакцины на основе вирусоподобных частиц разных штаммов коронавируса, в том числе "дельты" и "омикрона". Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

"Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая "омикрон" и "дельту", - сказал Гинцбург.

По словам ученого, разрешения от Минздрава центр ждет в ближайшее время. Гинцбург отметил, что эта вакцина может пригодиться для борьбы с новыми штаммами, если такие будут после "омикрона".

Также глава центра имени Гамалеи рассказал, что в ближайшее время должны пройти и исследования препарата от коронавируса на основе антител.