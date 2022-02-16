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16.02.2022 23:31
Рубрика: Культура

На Берлинале российский короткометражный фильм получил "Золотого медведя"

Текст: Сусанна Альперина
"Нам не оставили выбора", - сказал член жюри конкурса короткого метра 72-го Берлинале журналист Райнхард В. Вольф, имея в виду, что фильм "Трэп" российского режиссера Анастасии Вебер был на голову выше всех остальных в конкурсе. Всего на "Золотого медведя" в этой номинации претендовала 21 картина. "РГ" ранее писала про "Трэп": это дипломная работа выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино. Анастасия, получая приз, рассказала, что работала над картиной четыре года и поблагодарила всех, кто трудился над картиной вместе с ней.
Режиссер фильма "Трэп" Анастасия Вебер. Фото: Сусанна Альперина Режиссер фильма "Трэп" Анастасия Вебер. Фото: Сусанна Альперина
Режиссер фильма "Трэп" Анастасия Вебер. Фото: Сусанна Альперина

"Название пришло ко мне не случайно, в самом начале работы над проектом. Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю.

"Трэп - образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живёт большинство юных ребят в каждом уголке России", - рассказывала Вебер ранее.

Приведем еще одну ее цитату: "Трэп - это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой-то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть. Кастинг был сделан по таким же принципам. Если я хочу, чтобы мое кино получилось правдивым, я могу снимать только людей, которые не врут себе".

Основные награды 72 -го Берлинале распределились следующим образом. Специальное упоминание жюри получила швейцарская картина "Кусочек неба" (режиссер Майкл Кох). Как ранее писала "РГ", фильм по-новому раскрывает вопросы жизни и смерти. Приз "За вклад в киноискусство" получил камбоджийский режиссер Ритхи Пань: в конкурсе был представлен его фильм "Все будет хорошо". "Серебряный медведь" за "Лучший сценарий" вручен Лайле Штилер за фильм "Раби Курнац против Джорджа Буша". Актриса из этой же картины Мельтен Каптан стала обладательницей награды за "Лучшую роль". Эта награда была довольно предсказуемой - Мельтен сыграла мать, любовь которой к своему сыну сильнее любых границ. Сама актриса, получая приз, дала именно такую характеристику своей героине.

Фото: EPA
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Награду за "лучшую роль второго плана" получила Лаура Базуки за работу в индонезийском фильме "Нана".

Приятно, что "РГ" была предсказана награда и в номинации "Лучший режиссер". Клер Дени за фильм "По обе стороны лезвия" стала лауреатом одного из самых главных призов Берлинского кинофестиваля в этом году.

Приз жюри "Серебряный медведь" получил фильм "Robe of Gems", название которого можно перевести как "Одеяние из драгоценных камней" (режиссер Наталия Лопез Гальярдо, копродукция Мексики и Аргентины).

"Серебряный медведь" - большой приз жюри - присужден ленте "Фильм писателя" корейского режиссера Хон Сан Су, рассказывающей о том, что возможности творца безграничны. И "Золотой медведь" в номинации "Лучший фильм" вручен создателям фильма "Алкаррас" (режиссер Карла Симон, копродукция Испании и Италии). Это ностальгическое кино в духе чеховского "Вишневого сада" о взаимодействии разных поколений и их реакции на житейские перемены.

Между тем

К сожалению, российский фильм Александра Золотухина "Брат во всем" не победил в конкурсе программы экспериментальных фильмов Encounters, где был представлен. "Золотого Медведя" в этой секции получила австрийская лента "Мутценбахер" (режиссер Рут Бекерман).

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