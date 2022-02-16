Названы самые выгодные для перепродажи автомобили в России

Аналитики агентства "Автостат" опубликовали итоги ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобиля. Модели разделили по двум ценовым сегментам - массовому и премиальному.

В рамках исследования эксперты проанализировали автомобили 55 марок: это 335 моделей с 1100 модификациями: учитывался тип кузова, объем двигателя и трансмиссия. Все они продаются на российском рынке. Аналитики сравнивали цены на конкретные машины в 2018 году со стоимостью их перепродажи в 2021. Так высчитывался процентный индекс остаточной стоимости модели.

Среди массовых легковушек лидерство удерживают Kia Rio, Volkswagen Golf. Toyota Camry. Выгодной для перепродажи оказалась и Lada Largus.

Высокие позиции заняли также Renault Sandero, Citroen C3 Aircross, Toyota Corolla, Kia Cerato, Mazda 6, Volkswagen Passat, Fiat Doblo Panorama, Citroen Berlingo Multispace.

Наиболее высоким индексом остаточной стоимости среди внедорожников и кроссоверов массового сегмента обладают Hyundai Creta, Mazda CX-5, Toyota Fortuner и Land Cruiser.

В тройку лидеров в своем классе вошли также Renault Duster, Suzuki Jimny, Hyundai Tucson и Santa Fe, Mitsubishi ASX, Land Cruiser Prado и Kia Mohave.

В тройке наиболее выгодных пикапов - Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Mitsubishi L200.

Рейтинговые позиции по премиальному сегменту выглядят следующим образом. Среди легковых автомобилей лидеры - Mercedes-Benz A-Class и S-Class, Audi A5 Sportback, Lexus ES.

В топ-3 своих категорий вошли также Audi A3, A7 Sportback, A8 и A4 Allroad, Mercedes-Benz CLA, BMW 4-Series, Volvo S90 и Lexus LS.

Среди премиальных кроссоверов и внедорожников наибольшей остаточной стоимостью обладают Volvo XC40, Mercedes-Benz G-Class и Porsche Cayenne.

Высокие позиции заняли также BMW X2, Jeep Compass, Porsche Macan, Lexus RX и LX, Audi Q8.