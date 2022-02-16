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16.02.2022 16:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Hyundai Palisade засняли во время тестов за Полярным кругом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade - на пороге комплексной модернизации. Закамуфлированный рабочий прототип рестайлинговой версии засняли во время дорожных тестов в условиях Заполярья, снимки опубликовало англоязычное издание Carscoops.

Фото: iStock
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Судя по характеру маскировки, модернизация принесет модели новое оформление передней и задней частей кузова. Сквозь ткань видно измененную хромированную решетку радиатора. Также бросаются в глаза 20-дюймовые колесные диски со сложным дизайном, которые сейчас устанавливают только на суперлюксовую модификацию Calligraphy.

В салоне автомобиля ожидаются небольшие изменения - более качественные материалы отделки и обновленная медиасистема.

Не исключены новшества в моторной гамме - прогнозируется новая установка типа "гибрид" или "подзаряжаемый гибрид".

Презентация Hyundai Palisade обновленного образца состоится в течение нескольких месяцев.

Напомним, Palisade выпускают с 2018 года, в России кроссовер предлагают с 2020-го - его сборка для нашего рынка налажена на заводе "Автотор" в Калининграде.

У нас модель продают с бензиновым атмосферником объемом 3,5 л (249 л.с.) или с турбодизелем 2.2 (200 л.с.). Цена - от 3 779 000 рублей.

Фото: www.carscoops.com
#Hyundai