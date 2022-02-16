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16.02.2022 01:00
Рубрика: Власть

Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о российском "вторжении" на Украину. Британские таблоиды даже назначили конкретное время - якобы это будет в 03:00 16 февраля.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/ Егор Ермалицкий
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Песков предложил украинцам убедиться в ложности подобных высказываний. По его словам, жителям Украины "лучше завести будильники на это время и самим убедиться", цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вбросы британскими СМИ различных дат и времени о якобы вторжении России на Украину идут с подачи властей Великобритании. По ее словам, британский официоз не может себе позволить вот так вот просто распрощаться с той версией, которую они скормили своим средствам массовой дезинформации. Сейчас Лондон пытается "неуклюжим способом спасти лицо", придумывая версии про "чужие флаги".

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